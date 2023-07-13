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Güncel

İstanbul'da korkutan yangın: Tekne alev alev yandı

İstanbul'un Maltepe ilçesinde bir teknede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA13 Temmuz 2023 Perşembe 01:58 - Güncelleme:
İstanbul'da korkutan yangın: Tekne alev alev yandı
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Yangın, saat 22.00 sıralarında Maltepe'de Balıkçı barınağında bulunan teknede çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Küçükyalı'da bulunan balıkçı barınağında demirlenmiş haldeki teknede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından güvenlik önlemi alınırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Tekne açığa alınarak yangının diğer teknelere sirayet etmesi önlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Yangın çıkan teknede hasar oluşurken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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