İstanbul'da koronavirüs denetimi

DHA 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:35 - Güncelleme: 26 Nisan 2021 Pazartesi 09:35

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Sarıyer, Bakırköy , Beykoz, Eyüp, Esenyurt, Beşiktaş ilçelerinde kontrol noktalarında toplu taşıma araçlarına yönelik koronavirüs denetimi yaptı.

DEZENFEKTAN KONTROLÜ YAPTI

Denetim noktalarından biri de Kadıköy Fahrettin Kerim Gökay Caddesi'ydi. Ekipler sürücülerin evrak kontrolü yaparken, maske, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı da kontrol etti. Polis araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı konusunda uyarı yaptı. Denetimleri sıklaştıran ekipler minibüs ve otobüslerdeki dezenfektanları tek tek kontrol etti.

BEYOĞLU'NDA TAKSİLER DENETLENDİ

Beyoğlu'nda koronavirüs denetimleri kapsamında taksiler denetlendi. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, taksileri tek tek durdurarak maske takılması, araçların ilaçlanması konusunda uyarılarda bulundu.

Beyoğlu Tarlabaşı Bulvarı üzerinde taksilere yönelik koronavirüs denetimi yapıldı. Denetimlerde trafik polisleri tarafından durdurulan sürücülere, maske ve mesafe konusunda uyarı yapıldı. Sürücülerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması ile araçların ruhsat ve sigorta durumlarını kontrol edildi. Evrakları eksik olan sürücülere cezai işlem uygulandı.