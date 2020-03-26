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İstanbul'da koronavirüs fırsatçılarına operasyon: 142 bin 500 maske ele geçirildi

İstanbul'da yasa dışı olarak maske üreten imalathanelere polis ekiplerince operasyon düzenlendi. İki ayrı ilçede düzenlenen baskınlarda 142 bin 500 maske ele geçirildi.

IHA26 Mart 2020 Perşembe 15:52 - Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 15:52
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Edinilen bilgilere göre, Küçükçekmece ve Bağcılar’da bazı iş yerlerinde sahte maske üretildiği bilgisini edinen polis, harekete geçti. Baskının ilki dün akşam saat 21.00 sıralarında Küçükçekmece’ye bağlı Atatürk Mahallesin gerçekleştirildi. 7. Şirin Sokak üzerinde bulunan bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığını tespit eden ekipler, söz konusu adrese zabıta ve Küçükçekmece İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenledi. Baskın yapılan imalathanede daralı ağırlığı 70 koliyu aşan 140 bin adet sahte maske, maske üretiminde kullanılan rulo halde çok sayıda kumaş ele geçirildi. Kayıt dışı faaliyet gösteren ve iş yeri zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

İkinci operasyon bu sabah Bağcılar’da gerçekleştirildi. Yavuz Selim Mahallesi 1075. Sokak üzerinde bulunan bir imalathanede izinsiz ve sağlıksız şekilde sahte maske üretimi yapıldığı belirlendi. Virüsü fırsata çeviren sahte maske imalatçısı hakkında adli işlem yapılırken, zabıta ve Bağcılar İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerince iş yerinde yapılan aramalarda, 2 bin 500 adet sahte maske ele geçirildi. Söz konusu iş yerinin zabıta ekiplerince mühürlendiği bildirildi.

Koronavirüse şeffaf brandalı önlem

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