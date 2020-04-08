İstanbul'da koronavirüs vakaları hangi ilçelerde yoğunlukta? İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası

08 Nisan 2020 Çarşamba 10:41 - Güncelleme: 08 Nisan 2020 Çarşamba 10:41

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın paylaştığı koronavirüs yoğunluk haritasına göre İstanbul ve ilçelerinde kaç vaka var? İstanbul'daki koronavirüs yoğunluğunun ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. İstanbul koronavirüs yoğunluk haritasının ilçelere göre dağılımı vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası ve vaka sayılarına ilişkin detaylar haberimizde.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı’nın ardından son dakika açıklamalarında bulundu. Basın açıklamasında, Sakarya, Kocaeli, Zonguldak, Ankara, İzmir ve İstanbul’daki koronavirüs (Covid-19) vakalarının ilçelere göre dağılımı tablo şeklinde paylaşıldı. İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası, yoğun olarak araştırılan konulardan oldu. İşte İstanbul'da koronavirüs vakalarının olduğu ilçeler ve İstanbul koronavirüs yoğunluk haritası

İSTANBUL KORONAVİRÜS YOĞUNLUK HARİTASI

İstanbul'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımı gösteren tablo şu şekilde:

Basın toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan, İstanbul'daki koronavirüs vakalarının ilçelere göre dağılımını gösteren tablo bu şekilde yer almaktadır.

Sağlık Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre, korona virüs haritasında kırmızı renklerin koronaya yakalanan hastanın durumunun ciddi ve hastanede olduğu, mavi renkteki hastaların durumu orta, mor renktekiler ise izlem altındaki hastaları gösteriyor.

Bakan Koca, korona virüs risk haritasıyla ilgili şunları söyledi:

“Burada kırmızıyla işaretlenen bölgeler, yoğunluğun daha fazla olduğu bölgeler olarak yansımakta.

Özellikle Türkiye genelindeki dağılımda İstanbul, Ankara, İzmir, Körfez Kocaeli, Sakarya, Zonguldak. Özellikle bu noktada yoğunluğun daha fazla olduğunu bu haritadan görmek mümkün. Ankara'dan mahalle mahalle sokak caddesine kadar yoğunluğun nerede olduğunu gösteren ve nasıl takip ettiğimize örnek olsun diye gördüğünüz bir tablo."

TÜRKİYE GÜNLÜK KORONA VİRÜSÜ TABLOSU

Koronavirüs istisnasız 81 ilde görüldükten sonra bu salgınla mücadelede yeni bir aşamaya geçildiğini dile getiren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, artık 83 milyon insan olarak her kişinin virüsün doğrudan tehdidi altında bulunduğunu vurguladı. Koca, bu nedenle herkesin aynı hassasiyeti göstermesi, dayanışma içinde olması gerektiğini ifade etti.

Bakan Koca, "Bugün test sayımız 20 bin 23, vaka sayısı 3 bin 892. Bugün 76 vatandaşımızı daha kaybettik. Toplam hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı 725'e yükseldi" dedi.