İSTANBUL 23°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Eylül 2022 Pazartesi / 1 RebiülEvvel 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,4588
  • EURO
    17,8616
  • ALTIN
    975.909
  • BIST100
    3252.29
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da korsan elçilik açtılar! Sri Lanka: Tabela ve bayrakla ilgili bilgimiz yok
Güncel

İstanbul'da korsan elçilik açtılar! Sri Lanka: Tabela ve bayrakla ilgili bilgimiz yok

Pendik'te Sri Lanka İstanbul Fahri Başkonsolosluğu tabelası bulunan dairenin tahliye edilmesiyle ilgili Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği, yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada İstanbul'da fahri başkonsolosluğun bulunmadığı belirtilerek, konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında büyükelçilik tarafından işlem başlatıldığı ifade edildi.

DHA26 Eylül 2022 Pazartesi 17:18 - Güncelleme:
ABONE OL

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Sri Lanka Ankara Büyükelçiliği'nin İstanbul'da Fahri Konsolosluğu bulunmadığından, söz konusu İstanbul Fahri Konsolosluğu gayri resmi ve yetkisizdir. Bahse konu haberde geçen Şahin Şimşek ve Alp Türkyılmaz Sri Lanka hükümeti tarafından yetkilendirilmediği halde ofis açmış ve yasal olmayan faaliyetlerde bulunmuştur. Söz konusu kişilerden Alp Türkyılmaz eski Sri Lanka Fahri Konsolosudur fakat görevi Mayıs 2022 ayında sonlandırılmıştır. Şahin Şimsek, elçiliğimiz tarafından tanınmamakla birlikte, kayıtlı bir çalışan değildir ve hiçbir yetkisi yoktur Bu kişiler ofis açmak, vatandaşlık belgesi bulundurmak gibi görevlerine sahip değildir. Asılan tabela ve bayrak bilgimiz olmadan asılmış ve tamamen hükümsüzdür. Konuyla ilgili ismi geçen kişiler hakkında elcilik tarafından işlem başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.