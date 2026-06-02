2 Haziran 2026 Salı / 17 ZilHicce 1447
  • İstanbul'da korsan taksiye geçit yok: 12 bini aşkın kişiye ceza kesildi
İstanbul'da korsan taksiye geçit yok: 12 bini aşkın kişiye ceza kesildi

İstanbul'da korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik çalışmalarda, toplam 12 bin 975 sürücü ve yolcu hakkında işlem gerçekleştirildi.

AA2 Haziran 2026 Salı 12:38 - Güncelleme:
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince korsan taşımacılığın önlenmesine yönelik kent genelinde çalışma yürütüldü.

Ekipler, 1 Ocak-31 Mayıs'ta korsan taşımacılık yaptığı tespit edilen 6 bin 408 sürücü ile usulsüz taşımacılık hizmeti alan 6 bin 567 yolcuya işlem yaptı.

Ekipler, geçen yıl ise ilgili mevzuata aykırı şekilde yolcu taşıyan 11 bin 677 sürücü ile 11 bin 962 yolcu hakkında işlem gerçekleştirdi.

Korsan taşımacılık yapan sürücülerin araçları trafikten men edildi.

