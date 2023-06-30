İstanbul'da kurban pazarları toplanmaya başladı

Maltepe ve Sultangazi'de belirlenen alanlarda kurulan çadırlara getirdikleri hayvanları satan besiciler, toparlanmaya başladı.

Kurbanlıkların bir kısmı ellerinde kalan besiciler ise gelen vatandaşlarla pazarlık yaparak hayvanlarını satmaya çalıştı.

Erzurum Horasan'dan gelen Gökhan Şahin, geldikleri için pişman olduklarını, hayvanlarının çoğunu geri gönderdiklerini belirtti.

Bursa'dan Maltepe'deki kurban pazarına gelen besici Özer Mert Yiğit, getirdikleri 425 küçükbaş hayvanın 400'ünü satamadıklarını söyledi.

Kurbanlıkların büyük kısmını dün İnegöl'e gönderdiğini belirten Yiğit, yem ve bakım maliyetlerinden şikayet etti.

Küçükbaş hayvan fiyatlarını 7-8 bin liradan 5 bin liraya kadar indirdiklerini dile getiren Yiğit, buna rağmen kurbanlıklarını satamadıklarını ifade etti.

Sultangazi'deki kurban pazarına gelen Rıdvan Aydın da 2 küçükbaş hayvan almak üzere buraya geldiğini, fiyatlar uygun olduğu için 3 küçükbaş hayvan aldığını söyledi.

"PAZARLARDAKİ KURBANLARIN EN AZ YÜZDE 40'I ELDE KALDI"

Türkiye Kasaplar, Besiciler Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu İstanbul Bölge Başkanvekili Veysel Günal, bu yıl kurban satışlarının geçen yıllara göre azaldığını, İstanbul'un 9 günlük tatilde boşalmasının bunda etkili olduğunu ifade etti.

Günal, STK'lerin Afrika ve diğer bölgelerde Türkiye'ye göre daha ucuza kurban hisse fiyatı belirlemesi nedeniyle birçok insanın bağışlarını bu kurumlara yaptığına dikkati çekerek, geçen yıla göre girdi maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle fiyatların da arttığını kaydetti.

Bu sebeplerle pazarlardaki kurbanlıkların en az yüzde 40'ının elde kaldığını dile getiren Günal, "Bir kısım besici ve satıcılar kurbanlıklarını memleketlerine geri götürüyor. Bunların da önemli bölümü Et ve Süt Kurumuna verilerek zarar azaltılmaya çalışılacak." dedi.

Günal, pazarın kurulduğu ilk günlerde küçükbaş hayvanların fiyatlarının 8-12 bin lira olduğunu, büyükbaş hisselerinin 9 bin 500 lira ile 16 bin lira arasında değiştiğini, bayram günlerinde ise küçükbaş hayvanların 5-6 bin lira, büyükbaş hisselerinin ise 8-14 bin lira bandına gerilediğini kaydetti.