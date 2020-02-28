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İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2020-2' uygulaması

İstanbul'da gerçekleştirilen 'Kurt Kapanı 2020-2' uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında helikopter destekli denetimler gerçekleştiriliyor. Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 17.30'da sona erecek.

HABERİN
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AA28 Şubat 2020 Cuma17:35 - Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:41

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatıyla asayiş ve terör olayları ile trafik kazalarını önleme amacıyla helikopter destekli denetim yapılıyor.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme ekipleri ile ilçe emniyet müdürlüklerinde görevli personel de katılıyor.

Denetimler kapsamında Kadıköy Kuşdili Caddesi'nde, güvenlik noktası oluşturan ekipler, şüphelilerin kimlik kontrollerini yapıyor. Bazı araçlarda yapılan aramalara narkotik köpeği de katılıyor.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama, saat 17.30'da sona erecek.

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