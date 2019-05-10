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İstanbul'da ''Kurt Kapanı 7'' denetimi

İSTANBUL genelinde bir çok noktada 'Kurt Kapanı 7' denetimi gerçekleştirildi.

  • DHA
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Denetimlere İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki, tüm şube ve ilçelerden polisler katıldı. Özel harekat polisleri de denetim noktalarında önlem aldı. Havacılık Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis helikopteri de denetimlere destek verdi. Denetim yapılan noktalardan  birisi Beşiktaş İskelesi önüydü.
 
Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri şüpheli araç ve kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan araçlar didik didik aranırken, şüpheli kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasını yapıldı.
 
Denetimlere katılan 'İra'  adlı polis köpeği de araçların içinde arama yaptı. Taksim Meydanı'nda da denetimler yapıldı. Şüpheli görülen araçlar polis ekipleri tarafından tek tek durdurularak aramalar yapıldı. Narkotik köpeği "Alex" de aramalara katıldı. 

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