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İstanbul’da Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildi

İstanbul genelinde yaya, taşıt ve iş yerlerinin denetlendiği Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamaya polis helikopteri havadan destek verdi.

  • İHA
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Tüm İstanbul genelinde 14.00 ile 16.00 saatleri arasında halkın can ve mal güvenliği ile huzur ve sükunun sağlanması amacıyla, meydana gelebilecek muhtemel asayiş ve terör olayları gibi önem arz eden konuları önlemek adına Kurt Kapanı-8 uygulaması gerçekleştirildi.
 
Uygulamaya İlçe Emniyet Müdürlükleri, Narkotik Suçlarla Mücadele, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, İstanbul Atatürk Havalimanı Şube Müdürlüğü, Foto Film Şube Müdürlüğü ve İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı Şube Müdürlüğü personeli katıldı. Uygulama noktalarında Özel Harekat Polisleri hazır bulunurken aramalarda polis köpekleri kullanıldı. Polis helikopteri de uygulamaya havadan destek verdi.
 
Beşiktaş Kuruçeşme’de de uygulama noktası kuruldu. Yapılan uygulamada aracı durdurulan ve kimlik sorgusu yapılan bir şahsın, aracında ruhsatsız silah bulundu. Polis ekipleri ruhsatsız tabancaya el koyarken şahsı gözaltına aldı. Uygulama noktalarında trafik ve asayiş yönünden kural ihlali yapan kişilere de cezai işlem uygulandı.

New York´ta helikopter nehre düştü

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