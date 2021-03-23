İstanbul'da kuyumcuda soygun girişimi! Kayıplara karıştılar

DHA 23 Mart 2021 Salı 13:10 - Güncelleme: 23 Mart 2021 Salı 13:10

Olay saat 11.30 sıralarında Bahçelievler Merkez Mahallesi İzzet Çalışlar Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Yüzleri maskeli ve silahlı iki şüpheli, kuyumcuya gelerek soygun girişiminde bulundu. Kuyumcuya giren şüpheliler ellerindeki silahla, kuyumcu sahibi Ali Topal'dan dükkanda bulunan altınları vermesini istedi. O sırada iş yeri sahibi Ali Topal ile şüpheliler arasında arbede yaşandı. Soygunculardan biri Ali Topal'a ateş açtı. Topal, bacağından yaralandı.

Bunun üzerine şüpheliler, kuyumcudan kaçmak isterken şüphelilerin kaçmasını engellemeye çalışan komşu esnaf, Şuayip Sandıkçı da açılan ateş sonucunda kalçasından yaralandı. Şüpheliler, olay yerinden kaçarken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı iki kişiyi ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri dükkan çevresine şerit çekerek çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekipleri dükkan içerisinde inceleme yaptı. Ekipler, kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"SUSTURUCU VARDI BÜYÜK İHTİMALLE, SİLAH SESİNİ DUYMADIK"

Çevrede esnaf olan Mirza Ön, "Olaydan sonra Ali Bey'in bağırtısına dışarıya çıktım. Onu da vurulmuş halde yere çökmüş gördüm. Ona müdahale ettik. Daha sonra görüntülere baktık, hırsızlarla içeride arbede olmuş. Durumu iyi hastanede kendisi. Bacağından vurulmuş. Diğer arkadaşımız da köşede müdahale etmek isterken hafif yaralanmış. Hırsızlar iki kişilermiş. İçeride yaşanan arbedede bir şey vermemiş onlara. Susturucu vardı büyük ihtimalle. Silah seslerini duymadık" dedi.