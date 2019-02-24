İstanbul’da liseler tatil mi 25 Şubat İstanbul’da yarın liselere tatil var mı?

İstanbul’da yarın liseler tatil mi? 25 Şubat Pazartesi İstanbul’da yarın liselere tatil var mı? İstanbul kar tatili haberleri arasında araştırılan konulardan bir tanesi liselere kar tatili olup olmadığı oldu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışı nedeniyle temel eğitim ve orta öğretim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün ara verildiğini duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından liselere tatil olup olmadığı konusunda kafa karışıklığı yaşandı.

VALİ AÇIKLAMA YAPTI!

İlimizdeki olumsuz hava koşullarının ve kar yağışının devam etmesi nedeniyle, temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızdaki eğitime bir (1) gün süreyle ara verdik. Bu kurumlar arasında liseler de yer aldığından lise öğrencileri tatil yapacak.

İSTANBUL’A KAR UYARISI

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nin batısı için kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın Marmara Bölgesinde görülecek kar yağışlarının Tekirdağ, Kırklareli'nin kuzey ve doğu ilçeleri, Edirne'nin ise güney ilçelerinde yer yer kuvvetli (5-20 santimetre) olması bekleniyor.

İstanbul'daki yağışların ise yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın batısında, akşam saatlerine doğru ise il genelinde karla karışık yağmur, Avrupa Yakası'nın batısı ve yüksekleri ile Anadolu Yakası'nın iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kıyılarda ciddi bir örtü beklenmezken, Avrupa Yakası'nın batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'un iç ve yüksek kesimlerinde yer yer 3-8 santimetre kar örtüsü bekleniyor.

Kuvvetli kar yağışlarıyla birlikte rüzgarın da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve zaman zaman fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

Vatandaşlar, pazar günü öğleden sonra etkisini kaybetmesi beklenen kar yağışı ve fırtınanın oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

YARIN HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL?

Kar tatili olan iller ile ilgili güncel açıklamaları haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz.

Yağışın etkisini arttırdığı Çanakkale'de okullar tatil edildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, dünden beri devam eden fırtına ile yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Gökçeada, Çan, Bayramiç, Lapseki, Biga, Yenice, Eceabat ilçelerinde İl Hıfzıssıhha Kurulu kararı gereği ilk ve orta dereceli okullarda yarın eğitime ara verildi. Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime yarın, bir gün süreyle ara verildi.Demirköy Milli Eğitim Müdürü Oğuz Ak, olumsuz hava şartları ve yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildiğini söyledi. Kararın Kaymakamlık tarafından alındığını ifade eden Ak, bölgede yoğun kar yağışının etkisini sürdürdüğünü belirtti.

İSTANBUL’DA KAR NE ZAMANA KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımladığı hava durumu bilgilerine göre kar yağışı pazartesi sabah saat 06.00'a kadar etkisini sürdürecek.

Ancak kar yağışının ilçelere göre değişiklik göstereceği ve bazı ilçelerde karla karışık yağmurlu bir şekilde devam edeceği için sabah saatlerinde karın etkisini kaybetmesi bekleniyor.

İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından sokaklara çıkan çocuklar, kartopu oynayarak doyasıya eğlendi. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkili olan kar yağışı, İstanbul'u beyaza bürüdü.

DOĞU ANADOLU’YA BUZLANMA VE ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu olacak, sabah sis ve pus görülecek.

Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden yer yer orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük hava sıcaklıkları, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 11, Bitlis'te 8, Hakkari'de 7, Van'da 5 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklıklarının Van'da 5, Hakkari'de 4, Bitlis ve Muş'ta ise 1 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava parçalı az bulutlu olacak, rüzgar kuzey ve kuzeydoğu, zamanla kuzeybatıdan 2-4 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ile yüksek kesimlerde meydana gelebilecek çığa karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması gerekiyor.