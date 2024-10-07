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İstanbul'da lüks rezidansta silah kaçakçılığı skandalı! Emniyet ''Zula''yı ele geçirdi

İstanbul'un Pendik ilçesindeki lüks bir rezidansa düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 9 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında 196 tabanca, 3 bin 61 mermi ve yüzlerce tabanca parçası ele geçirildi.

IHA7 Ekim 2024 Pazartesi 11:25 - Güncelleme:
İstanbul'da lüks rezidansta silah kaçakçılığı skandalı! Emniyet ''Zula''yı ele geçirdi
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Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından silah kaçakçılarına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Yasadışı silah ticareti yapan kişilere karşı yürütülen çalışmalar sonucu, şüphelilerin ev ve iş yeri olarak kullandıkları adreslerde silah üretimi yaparak, buraları "zula" olarak tabir edilen depo şeklinde kullandıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takibin sonunda 27 Eylül ve 4 Ekim tarihleri arasında polis ekipleri tarafından Pendik'te bir dizi operasyon düzenlendi. Lüks rezidansa yapılan operasyonlarda 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gerçekleştirilen aramalarda ise, 9 milimetre çapında 196 tabanca ve bu silahlara ait 196 şarjör, 3 bin 61 mermi, bin 568 tabanca gövdesi, 446 icra yayı ve mili, 325 iç kızak, 250 tabanca sürgüsü, 179 tabanca namlusu, muhtelif sayıda silah parçaları, bir taşlama makinesi, silah imalatında kullanılan bir matkap ele geçirildi. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

YASADIŞI TİCARET SUÇLARINDA BİLANÇO

Öte yandan şüphelilere yönelik başlatılan soruşturma devam ederken, yılbaşından bu yana il genelinde yasadışı ticareti ve suçlularına yönelik bilanço da belli oldu. Buna göre, ruhsatsız silah bulundurma, taşıma, yasadışı imalat, sevkiyatı ve ticareti suçu kapsamında 1 Ocak tarihinden 7 Eylül'e kadar geçen 10 aylık sürede 9 bin 911 şüpheli şahsa adli işlem yapıldığı açıklandı. Söz konusu tarihlerde 11 bin 99 tabanca, 443 uzun namlulu ve otomatik silah, 52 bin 569 merminin ele geçirildiği aktarılan operasyonlarda, silah gövdesi, sürgüsü, namlu, tetik tertibatı, çıkarıcı, iğne, pim, irca yayı ve milinden oluşan 17 bin 780 silah parçasının yakalandığı öğrenildi. Ayrıca operasyonlarda ele geçirilen silahlar ve mermiler ile silah parçaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Fatih'teki Vatan Yerleşkesinde sergilendi.

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