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  • İstanbul'da maymun dehşeti: Sahibinin elinden kaçıp 3 kişiyi yaraladı
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İstanbul'da maymun dehşeti: Sahibinin elinden kaçıp 3 kişiyi yaraladı

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde sahibinin elinden kurtulan bir maymunun saldırdığı 3 kişi yaralandı.

28 Ağustos 2023 Pazartesi 20:03 - Güncelleme:
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Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde sahibinin elinden kaçan bir maymun, Fatih Mahallesi Yahya Çavuş Sokak'ta önce yoldan geçen bir kadını, daha sonra yine sokakta bulunan yaşlı bir adamı bacağından ısırdı.

Daha sonra 5 katlı bir binanın bahçe katına giren maymun, ev sahibi kadına da saldırarak başından yaraladı.

Ardından aynı binanın ikinci katındaki balkona atlayan maymun, girdiği dairedeki eşyalara zarar verdi. Bu sırada evde bulunan ev sahibi kadın ise bir odaya saklanarak kendisini korudu.

Maymun, balkondan atladıktan sonra kendisini arayan sahibini bularak olay yerinden uzaklaştı.

Olayda başından yaralanan kadının hastanedeki tedavisinin sürdüğü, bacağından ısırılan yaşlı adamın da tetanos ve kuduz aşısı olduktan sonra taburcu edildiği öğrenildi.

Bu arada maymunun sokaktan geçen bir kadını ısırdığı ve girdiği evde eşyalara zarar verdiği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

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