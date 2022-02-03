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İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey metro seferleri teknik arıza nedeniyle aksadı

İstanbul'da Mecidiyeköy-Mahmutbey hattındaki metro seferleri, teknik arıza nedeniyle gecikmeli yapıldı.

AA3 Şubat 2022 Perşembe 10:11 - Güncelleme: 3 Şubat 2022 Perşembe 10:12
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Sabah saatlerinde M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Mecidiyeköy yönüne giden metro, Nurtepe istasyonunda yolcularını indirerek tekrar Mahmutbey yönüne döndü.

Nurtepe durağındaki aktarma nedeniyle de yoğunluk yaşandı. Uzun süre durakta bekleyen yolcular, istasyondaki görevlilere tepki gösterdi.

Yetkililer de teknik arızayla ilgili vatandaşlara bilgi verdi.

Mecidiyeköy yönüne bir süre aksayan seferler ve oluşan yolcu yoğunluğu, arızanın giderilmesinin ardından yeniden normale döndü.

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