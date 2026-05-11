  İstanbul'da mekan kurşunlayan çeteye operasyon! 16 şüpheli yakalandı
İstanbul'da mekan kurşunlayan çeteye operasyon! 16 şüpheli yakalandı

İstanbul'da suç örgütü üyelerine yönelik düzenlenen operasyonda, yaralama, mekan kurşunlama ve yağma olaylarına karıştıkları belirlenen 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 5 farklı adrese baskın yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesince Türkiye genelinde ve uluslararası düzeyde faaliyet gösteren suç örgütüne mensup şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 16 şüphelinin Eyüpsultan ve Üsküdar'da "kasten yaralama", yine Eyüpsultan'da 5 farklı adrese yönelik "işletmenin kurşunlanması", Bağcılar'da bir işletmenin "yağma amaçlı tehdit edilmesi" suçlarına karıştıkları, Ataşehir'de bir kişiye yönelik eylem hazırlığında oldukları belirlendi.

Polis ekiplerince farklı tarihlerde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 6 ruhsatsız tabanca ile çalıntı motosiklet ele geçirildi.

