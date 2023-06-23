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İstanbul'da metro arızası: Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti

İstanbul'da yaşanan toplu ulaşım aksamalarına sürekli bir yenisi daha ekleniyor. En son olarak M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosunun arıza vermesi sonucu seferler dururken, vatandaşlar sosyal medyada yayınladıkları videolarla İBB'yi yönetemeyen Ekrem İmamoğlu'na isyan etti. Yolda kaldığını belirten bir vatandaş, 'Her Allah'ın günü arıza yeter be kardeşim yeter... Önce çalışanları adam gibi çalıştırın bıktık reklamından, şovundan...' diyerek tepkisini dile getirdi.

Yeni Şafak23 Haziran 2023 Cuma 20:51 - Güncelleme:
İstanbul'da metro arızası: Vatandaşlar İmamoğlu'na isyan etti
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İstanbul'un en yoğun kullanılan metro hatlarından M1A Yenikapı - Atatürk Havalimanı metrosu yine arıza yaptı. CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Metro İstanbul'dan konuya ilişkin açıklama yapıldı. Vatandaşların isyanına sosyal medyadan verilen yanıtta, "Bir aracımızda meydana gelen anlık bir arıza nedeniyle araç servis dışına alınmış ve sefer düzenlemesi yapılmıştır." denildi.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; İstanbul'da son dört yıldır klasik haline gelen toplu ulaşımdaki aksaklıklar, vatandaşları canından bezdirmeye devam ediyor. Metroda yaşanan arızalara bugün bir yenisi daha eklenirken mağdur vatandaşlar CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesine tepki gösterdi.

"ŞU MİLLETİN ÇEKTİĞİNE BAK YA"

Ağzına kadar dolu olan ve hareket etmeyen metrodan görüntü paylaşan bir vatandaş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İstanbul'u değil daha metroyu yönetemiyorsun sen. Allah'tan korkar insan, şu milletin çektiğine bak ya. Neyse 6-7 ay sonra görüşeceğiz, bu nedir ya? Her şey çok güzel olacakmış! Çok güzel oluyor. Her gün arıza mı olur?" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞIN İSYANI: BIKTIK REKLAMINDAN ŞOVUNDAN

Yolda kaldığını belirten bir başka vatandaş ise İmamoğlu'nun Twitter'dan yaptığı reklam paylaşımına tepki göstererek, "Ya şu an saat 19.08 ve tam yarım saattir Fatih metro durağında bekliyoruz arızadan dolayı... Her Allah'ın günü arıza yeter be kardeşim yeter... Önce çalışanları adam gibi çalıştırın bıktık reklamından, şovundan..." dedi.

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