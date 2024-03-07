İstanbul'da metro çilesi! Vatandaşlar isyan etti

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kaldı. Seferlerin otobüsle sağlandığı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

İstanbullu'nun çilesi bitmiyor



Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaşanan yoğunluk caddelere kadar taştı. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar isyan etti.https://t.co/nN96ckbaBh pic.twitter.com/TCUeiCjWs7