İstanbul'da metro çilesi! Vatandaşlar isyan etti

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.
Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.
İstanbullu'nun çilesi bitmiyor— Star Gazetesi ���� (@stargazete) March 7, 2024
Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaşanan yoğunluk caddelere kadar taştı. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar isyan etti.https://t.co/nN96ckbaBh pic.twitter.com/TCUeiCjWs7
Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.
Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.
Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.
Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.