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İstanbul'da metro çilesi! Vatandaşlar isyan etti

Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'ndaki teknik arıza dolayısıyla seferler durduruldu. Yaşanan yoğunluk caddelere kadar taştı. İşlerine ve okullarına geç kalan vatandaşlar isyan etti.

AA7 Mart 2024 Perşembe 08:57 - Güncelleme:
İstanbul'da metro çilesi! Vatandaşlar isyan etti
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Üsküdar - Çekmeköy metro hattında yaşanan arıza nedeniyle seferler durduruldu. Seferler otobüslerle yapılmaya başlanırken tünellerde kalan çok sayıda kişi yürümek zorunda kaldı. Seferlerin otobüsle sağlandığı duraklarda yoğunluk oluştu.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "M5 Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı'mızda teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz yapılamamaktadır." denildi.

Seferlerin durdurulması nedeniyle metro hattındaki istasyonlarda yoğunluk oluştu. Üsküdar ve Altunizade istasyonlarında turnikelerin önüne bant çekildi. Güvenlik görevlileri metroya binmek isteyen yolcuları otobüslere yönlendirdi.

Metro istasyonlarına gelen yolcular kalabalık nedeniyle ilerlemekte güçlük geçti.

Metroya binmek isteyen yolcuların yönlendirildiği otobüs duraklarında da kalabalık oluştu.

Ümraniye'de, Armağanevler, Çekmeköy ve Çarşı durakları da yolcu alımına kapatıldı. Duraklarda bekleyen yolcular duruma tepki gösterdi.

Yolcuların istasyonu tahliye etmeleri yönünde anonslar yapıldı.

  • Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattı
  • teknik arıza
  • arıza

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