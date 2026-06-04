İstanbul'da metro istasyonunda cep telefonu çalan 2 yankesici tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şubesi ekipleri, 24 Mayıs'ta, Gayrettepe'deki metro istasyonunda bir yolcunun telefonunun çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Mağdurun cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çaldıktan sonra koşarak olay yerinden uzaklaşan şüpheli ile yanındaki kişinin kimliği güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından tespit edildi.
Aynı gün tekrar metro istasyonuna gelen 2 şüpheli, mağdura ait cep telefonuyla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Şüphelilerin cep telefonunu çaldıktan sonra yürüyen merdivenlerden koşarak uzaklaşmaları güvenlik kamerasınca kaydedildi.