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  • İstanbul'da metrobüs dehşeti! 4 otomobile çarparak durabildi
Güncel

İstanbul'da metrobüs dehşeti! 4 otomobile çarparak durabildi

Şişli'de Zincirlikuyu durağında kontrolden çıkarak bariyerleri aşan metrobüs 4 otomobile çarptı.

AA21 Ocak 2025 Salı 21:13 - Güncelleme:
İstanbul'da metrobüs dehşeti! 4 otomobile çarparak durabildi
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Alınan bilgiye göre, Zincirlikuyu durağında hareket halinde olan metrobüs, henüz belirlenemeyen nedenle kontrolden çıkarak bariyerleri aşıp, D-100 kara yoluna girdi.

Metrobüs, kara yolunda o sırada seyir halinde olan 4 otomobile çarptıktan sonra durabildi.

TRAFİK AKIŞI DURDU

Çarpmanın etkisiyle savrulan araçların kara yolunu kapatması nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik akışı durdu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

ARAÇLARDA HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, araçlarda hasar oluştu.

Araçların kara yolundan kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından bölgede trafik akışı normale döndü.

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