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İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor

İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçelerinde dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel nedeniyle oluşan hasar giderilmeye çalışılıyor.

6 Eylül 2023 Çarşamba 18:13 - Güncelleme:
İstanbul'da meydana gelen sel felaketinin izleri siliniyor
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Dün akşam saatlerinde kentin kuzey kesiminde etkisini gösteren sağanağın ardından, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları meydana geldi.

Çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü 3 ilçede dün akşam başlatılan hasar tespiti, su tahliyesi ile cadde ve sokaklardaki temizlik çalışmaları sürüyor.

Küçükçekmece'deki Şenevler Camisi ve yanındaki Diyanet Gençlik Merkezi'nin giriş katlarına dolan yağmur suyu belediye ekiplerince tahliye edildi. Selin sürüklediği hasarlı araçlar da kaldırıldı.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçekmece Belediyesinin personeli, selden etkilenen vatandaşlarla görüşüp hasar tespiti yaptı.

İş yerleri ve evlerde zarar gören eşyalar dışarı çıkartılırken binaların bodrum katlarındaki su tahliyesi de sürüyor.

Arnavutköy'de belediye ekipleri sabahın erken saatlerinden bu yana selden zarar gören noktalarda temizlik çalışması yürüttü. Vatandaşlar da ekiplere yardım etti.

Boğazköy ve Bolluca'da taşan derelerin suları tahliye edildi. Her iki bölgede bulunan seralardaki birçok ürün zarar gördü. Sera sahipleri, hasar tespitinin ardından zarar gören ürünlerini ayırdı.

EVLERİNE GİREN SU 60 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELDİ

Başakşehir Kayabaşı Mahallesi Botanik Park Evleri'nde oturan Ebubekir Ceylan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, evlerinin arka tarafında kot fark olduğunu, dün akşam 5 dakikada suların 2,5 metre yükseldiğini ve eve camlardan su girmeye başladığını anlattı.

Evlerinde suyun 50- 60 santimetreye kadar yükseldiğini, eşyaların hasar gördüğünü dile getiren Ceylan, "Yetkililere seslenmek istiyorum. Lütfen buraya dikkat versinler, çözüm üretsinler yoksa mağduriyetimiz sürekli yaşanıyor. Dün akşam yaşanan sel felaketinin bir sebebi de aslında sitemizin yanındaki kurban satış merkezi. Dün akşam oraya yağan ve dolan sular bizim sitemize aktı. Yarıklar oluştu. Sular oluk oluk geldi. Bu durum da suyun bizim evlerin camına kadar yükselmesine sebep oldu." diye konuştu.

Marmarik Sarayıldız ise yağmur suyunun evinin içine kadar gireceğini düşünmediğini belirterek, her şeyin 5 dakika içerisinde gerçekleştiğini ve çok kötü bir gece yaşadıklarını kaydetti.

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