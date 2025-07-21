İSTANBUL 35°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Temmuz 2025 Pazartesi / 26 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,3986
  • EURO
    47,0786
  • ALTIN
    4371.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da muayene sayısı 80 milyonu geçti

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, bu yıl kentte 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildiğini belirterek, 'Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verdik.' dedi.

AA21 Temmuz 2025 Pazartesi 11:13 - Güncelleme:
İstanbul'da muayene sayısı 80 milyonu geçti
ABONE OL

Güner, AA muhabirine, 2024 yılının sağlık hizmetleri açısından oldukça yoğun geçtiğini, benzer bir yoğunluğun bu yıl da sürdüğünü söyledi.

Türkiye'nin sağlık hizmetinin yüzde 40'tan fazlasının İstanbul'da sunulduğunu belirten Güner, ana amaçlarının doğru hastanın doğru hekime ulaşması ve şifaya kavuşması olduğunu kaydetti.

Güner, kentte 53 kamu hastanesinin yanında toplam 216 hastanede sağlık hizmeti sunduklarını, yine 1096 aile sağlığı merkezi ile 4 bin 600 aile hekimliği biriminde birinci basamak sağlık hizmeti verildiğini dile getirdi.

İstanbul'da üst düzey sağlık hizmeti vermeye devam ettiklerinin altını çizen Güner, "2025'te İstanbul'da 80 milyon 800 binden fazla muayene gerçekleştirildi. Bunun yanında 1 milyon 200 bin ameliyat, 20 milyondan fazla radyolojik görüntüleme ile tanı-tetkik hizmeti verdik." dedi.

Doç. Dr. Güner, muayenelerin 16 milyonunun birinci basamak sağlık hizmetlerinde gerçekleştirildiğini belirterek, "Aslında burada beklediğimizden farklı bir tabloyla karşı karşıyayız. Birinci basamaktaki muayenenin yüksek, ikinci ve üçüncü basamaktaki başvuruların daha düşük olmasını bekliyoruz. Vatandaşımıza iletmek istediğimiz en önemli mesaj bu." diye konuştu.

- İLK DURAK AİLE HEKİMİ OLMALI

İstanbul genelinde 1096 aile sağlığı merkeziyle hizmet verdiklerini belirten Güner, birinci basamakta sadece muayene değil, laboratuvar ve gerekirse görüntüleme hizmetlerinin de sunulabildiğini aktardı.

Güner, vatandaşların sağlık sorunlarında ilk başvurması gereken yerin aile hekimleri olduğunu, ikinci ve üçüncü basamaktaki hekime başvuru gerekliliğinin de yine aile hekimi danışmanlığıyla belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

Aile hekimliklerinin ortalama 7 dakikalık yürüme mesafesinde yer aldığını vurgulayan Güner, "Hasta, hastaneye başvurmadan önce buraya gelmeli. Çünkü aile hekimi, vatandaşımıza en doğru yönlendirmeyi sağlayacak kişidir. Ayrıca, teşhis ve tetkik süreçlerini burada kısaltmak da mümkün." dedi.

Güner, İstanbul'da Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun talimatıyla başlatılan Hastane Verimlilik Projesine değinerek, bu kapsamda poliklinik, ameliyathane, endoskopi ve kolonoskopi ünitelerinin verimliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

- "İSTANBUL'DAKİ AİLE HEKİMLERİNE DÜŞEN ORTALAMA NÜFUS 3 BİNİN ALTINA DÜŞTÜ"

Doç. Dr. Güner, 2025 yılı itibarıyla kamu hastanelerinde gerçekleştirilen büyük çaplı (A grubu) ameliyatlarda yüzde 5'in üzerinde artış yaşandığını, buna karşın özel hastanelerde A grubu ameliyatların azaldığını ifade etti.

Kamu hastanelerinde vatandaşların bekleme süresini azaltmak için yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Güner, "İstanbul'da randevu sisteminde yüzde 10'luk bir artış yakaladık. Ayrıca randevuda bekleyen talepler yüzde 40'tan fazla azaldı." diye konuştu.

Güner, en çok sıkıntı yaşanan branşların dermatoloji, kardiyoloji, kulak burun boğaz ve plastik cerrahi olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Vatandaş plastik cerrahi randevusu alırken, gerçekten bu branşa mı ihtiyaç duyuyor? Bu sorunun cevabını verecek olan yine aile hekimidir. İstanbul'daki aile hekimlerine düşen ortalama nüfus 3 binin altına düştü. Aile hekimlerine randevulu-randevusuz erişim oldukça kolay. Aile hekimleri vatandaşlarımızın sağlık danışmanları, hatta sağlık avukatlarıdır. İlk temas noktası olan bu merkezler, doğru yönlendirme ve erken tanı açısından kritik öneme sahiptir. Herkesi bu sürece bilinçli şekilde dahil olmaya davet ediyoruz."

  • İstanbul sağlık hizmeti
  • muayene
  • ameliyat

ÖNERİLEN VİDEO

Marmaris'te şok görüntüler: Eğlence mekanı çalışanları kadın turistleri darp etti: 5 gözaltı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.