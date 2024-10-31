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  • İstanbul'da 'Narkoçelik-44' operasyonu! 3 tondan fazla metamfetamin ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da 'Narkoçelik-44' operasyonu! 3 tondan fazla metamfetamin ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen 'Narkoçelik-44' operasyonunda 3 ton 515 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

IHA31 Ekim 2024 Perşembe 16:17 - Güncelleme:
İstanbul'da 'Narkoçelik-44' operasyonu! 3 tondan fazla metamfetamin ele geçirildi
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya uyuşturucuyla mücadele kapsamında yapılan 'NARKOÇELİK-44' operasyonlarında 3 ton 515 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Uyuşturucu Madde İmalatçısı Zehir Tacirlerine yönelik İstanbul'da düzenlenen 'NARKOÇELİK-44' operasyonunda 3 ton 515 kilogram Metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlarda 3'ü yabancı uyruklu olmak üzere toplam 6 uyuşturucu madde imalatçısı yakalandı. Ülkemizi zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından temizlemeye kararlıyız. Operasyonlarımız artarak devam edecek. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İstanbul'un Büyükçekmece ilçesi merkezli Esenyurt, Bağcılar, Esenler ve Bayrampaşa ilçelerinde 8 farklı adres ve 4 ayrı araca yönelik düzenlenen "NARKOÇELİK-44" operasyonunda; 2 ton 203 kilogram talk pudrasına yedirilmiş metamfetamin, 1 ton 79 kilogram sıvı metamfetamin 233 buçuk kilogram kristal metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca operasyon sonucu, 188 kilogram kimyasal madde, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet hassas terazi, 1 adet dedektör ve çok miktarda döviz ile Türk lirası ele geçirildi."

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