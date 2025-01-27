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  • İstanbul'da ''NARKOKAPAN-10'' operasyonu: 213 şüpheli zehir taciri yakalandı
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İstanbul'da ''NARKOKAPAN-10'' operasyonu: 213 şüpheli zehir taciri yakalandı

İstanbul'da Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen “NARKOKAPAN-10” operasyonunda; 213 şüpheli zehir taciri yakalandı.

IHA27 Ocak 2025 Pazartesi 08:08 - Güncelleme:
İstanbul'da ''NARKOKAPAN-10'' operasyonu: 213 şüpheli zehir taciri yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinasyonunda; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Ümraniye merkezli "Narkokapan-10" operasyonları düzenlendi. Operasyonlar sonucu 213 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin 197'si tutuklanırken 13'ü hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri ise devam ediyor. Ayrıca, operasyonlar sonucu 25 kilogram bonzai, bin 260 adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda skunk, kokain, eroin ve metamfetamin ile 6 adet hassas terazi, 1 adet vakum makinesi, 9 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet uzun namlulu otomatik silah ile çok miktarda döviz ve Türk lirası ele geçirildi.

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