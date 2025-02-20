İstanbul'da “NARKOKAPAN-12” operasyonu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-12" operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-12" operasyonunda;

➡️ 49,5 Kg Sıvı Metamfetamin,

➡️ 2,5 Kg Kristal Metamfetamin,

➡️ 27,5 Kg Skunk ve

➡️ 141 Kg Kimyasal Katkı Maddesi ele geçirildi.❗

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⛔️ Operasyonlarda; 2'si Yabancı... pic.twitter.com/EoWb6Ek2eV — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 20, 2025