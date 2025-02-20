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İstanbul'da “NARKOKAPAN-12” operasyonu

İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen “NARKOKAPAN-12” operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

20 Şubat 2025 Perşembe 07:58 - Güncelleme:
İstanbul'da “NARKOKAPAN-12” operasyonu
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: İstanbul'un Büyükçekmece, Arnavutköy ve Beylikdüzü ilçelerinde düzenlenen "NARKOKAPAN-12" operasyonunda 2'si yabancı uyruklu olmak üzere 5 şüpheli zehir taciri yakalandı.

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