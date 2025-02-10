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İstanbul'da narkotik operasyonu: 3 gözaltı

İstanbul'da düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA10 Şubat 2025 Pazartesi 12:24 - Güncelleme:
İstanbul'da narkotik operasyonu: 3 gözaltı
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Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretimi ve ticaretinin önlenmesi ile şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Narkotik Vaka Analiz Sistemi (NARVAS) Projesi kapsamında gelen bilgileri değerlendiren ekipler, kente yüklü miktarda uyuşturucunun araçlarla getirileceğini tespit etti.

Tuzla'da seyir halindeki otomobile operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Araçta yapılan aramalarda gizli bölmelerde saklanan 21 kilo 900 gram uyuşturucu bulundu.

Esenler'de bir eve yapılan operasyonda ise 1 şüpheli gözaltına alındı, 16 kilogram uyuşturucu hap ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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