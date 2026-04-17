İstanbul'da narkotik pençesi: 7 ilçede ''torbacı'' operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu imalatının önlenmesi ve ticaretinin engellenmesi amacıyla, "torbacı" diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendi.

Teknik ve fiziki takibin ardından 19 şüphelinin kimlik ve adres bilgilerini tespit eden ekipler, Pendik, Ataşehir, Kartal, Çekmeköy, Ümraniye, Sancaktepe ve Tuzla'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, uyuşturucu maddeler ele geçirildi.