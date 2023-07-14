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İstanbul'da narkotik uygulaması yapıldı

İstanbul'un birçok ilçesinde uyuşturucu madde suçlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 23:01 - Güncelleme:
İstanbul'da narkotik uygulaması yapıldı
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Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonundaki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Güven Timleri ve Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Polisler, Büyükçekmece ve diğer uygulama noktalarında şüpheli görülen kişilerin üst aramasını ve Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrollerini yaptı.

Gaziosmanpaşa'da ise Çukurçeşme Caddesi'ndeki iki ayrı noktada uygulama yapan ekipler, durdurdukları araçları detaylı şekilde aradı, sürücü ve yolcuların GBT'lerini kontrol etti.

Aramalarda narkotik köpekleri de yer aldı.

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