18 Ocak 2022 Salı 15:23 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 15:23

İstanbul'a kar geliyor... Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı hava durumu raporunda 26 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından kar yağışı yurt genelinde etkisini göstermeye başladı. Kar yağışının Marmara'nın iç kesimleri, Karadeniz'in batı kesimleri ve Doğu Anadolu'da çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da ne zaman kar yağacak? İstanbul 5 günlük hava durumu

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Meteoroloji ve AKOM'un verilerine göre kar yağışı İstanbul'a da uğrayacak. Buna göre, 18.01.2022 Salı günü akşam saatlerinden itibaren sıcaklıkların düşecek ve şehrin yüksek kesimlerinde kar yağacak.

AKOM'dan gelen bilgilere göre sabah saatlerinde Çatalca, Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Şile, Aydos gibi bölgelerde görülecek olan karla karışık yağmur yağış, akşam saatlerinde ise il geneline yayılacak.

İSTANBUL'DA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU



İstanbul'da 22.12.2021 Çarşamba günü hava Çok bulutlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri yer yer kar yağışlı ve gündüz 4, gece ise 0 derece olacak.

Çarşamba günü kar yağışı yer yer etkisini göstermeye devam edecek.

Perşembe günü hava parçalı bulutlu ve yer yer güneşli olacak.

Cuma günü kar yağışı İstanbul'un kapısını yeniden çalacak.

Cumartesi ve Pazar günleri İstanbul'da kar yağışı hemen hemen tüm ilçelerde görülecek.

AKOM'DAN DA UYARI GELDİ

AKOM'dan yapılan açıklamada ise 18 Ocak Salı sabahından itibaren kent genelinde hava sıcaklığının düşeceğini, öğlen saatlerinde karla karışık yağmur, akşam saatlerinde ise kar yağışı beklendiği belirtildi.

BUZLANMA VE DON UYARISI

Çarşamba akşam saatlerine kadar bölgede etkili olması beklenen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların yer yer 0°C ve altına gerileyebileceği tahmin ediliyor. AKOM, eksiye düşen sıcaklıklar nedeniyle buzlanma ve don olaylarının yaşanabileceği konusunda da uyardı.

Marmara Bölgesi'nde hava Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İstanbul ile Kocaeli ve Sakarya kıyılarında yağmur, Yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.