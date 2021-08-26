İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? İstanbul'da 15 günlük hava durumu

26 Ağustos 2021 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 26 Ağustos 2021 Perşembe 17:11

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara bölgesi ve yurdun kuzey kesimleri için uyarılarda bulundu. Megakentte yaşayan vatandaşlar 'İstanbul'da ne zaman yağmur yağacak? Yarınki hava durumu nasıl olacak?' gibi sorular yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı İstanbul hava durumu raporuna göre yarın hava suıcaklıkları artacak. İşte İstanbul'da 15 günlük hava durumu.

İSTANBUL'DA NE ZAMAN YAĞMUR YAĞACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı İstanbul hava durumu raporuna göre, tüm yurtta görülen sıcaklık artışlarının ardından Pazartesi günü İstanbul ve çevresinde gök gürültülü sağanak yağış görülecek.

YARINKİ HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin bazı bölgelerinde hava sıcaklığı yarından itibaren ciddi artış gösterecek.

SICAKLIKLAR ARTACAK!

Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Yarın günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

ANKARA 37 DERECEYİ GÖRECEK

Günün en yüksek hava sıcaklığının, İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 derece civarında seyretmesi öngörülüyor.

Gelecek hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesi beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (saat 11.00-16.00 arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunanlar olmak üzere vatandaşların sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekiyor

İSTANBUL'DA 15 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile yarın Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Kırklareli çevrelerinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA BÖLGESİ

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde olacağı tahmin edilirken, parçalı ve az bulutlu havanın hakim olması bekleniyor.

Marmara Bölgesinin batısında yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kırklareli çevreleri, Edirne ve Tekirdağ'ın kuzey ilçelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.