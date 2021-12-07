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İstanbul'da nefes kesen anlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nce 'Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı' düzenlendi.

DHA7 Aralık 2021 Salı 12:18 - Güncelleme: 7 Aralık 2021 Salı 12:18
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Sarıyer'de bulunan Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu'nda Özel Harekat 2021 Yıl Sonu Tatbikatı iki aşamalı olarak gerçekleştirildi.

Tatbikatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ta izledi. Tatbikatın ilk aşaması arazide yapıldı. Kurgulanan tatbikat senaryosunda dağlık bir arazideki sığınak bölgesi özel harekat tarafından ele geçirildi.

Sığınağın bulunduğu alana yaya olarak giren özel harekat, roket ve lav atışları ile hedefi imha etti. Tatbikat sırasında sığınağın bulunduğu bölgeye helikopterden halatla takviye personel indirildi. Hedef bölge imha edildikten sonra Özel Harekat Timleri helikopterle tahliye edildi.

Timler tatbikat sonrası helikoptere halatla tekrar tutunarak tatbikatı izleyen İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ı selamladı.

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