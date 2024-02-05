İstanbul'da öğrenciler dersbaşı yaptı

Gaziosmanpaşa Bekir Sami Dedeoğlu İlkokulu'nda yapılan törende konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, tatil boyunca bütün okulları, bahçe ve kütüphanelerinden faydalanmaları için öğrencilere açtıklarını söyledi.

Okulun hayata açılan en güzel pencere olduğunu ifade eden Yentür, "Biz inşallah daha aydınlık, daha güçlü bir Türkiye'yi sizin sayenizde sağlayacağız. Çocuğun güzelliğiyle, kalbinin merhametiyle bu dünya sizlerle aydınlanacak. Bu sebeple size çok inanıyoruz, size çok güveniyoruz. Siz bizim geleceğimizsiniz, ümidimizsiniz, her şeyimizsiniz." dedi.

Yentür, öğrencilerin sadece derslerindeki başarısıyla ilgilenmediklerini vurgulayarak, "Mutlu, annesine ve babasına sevgi ve saygı duyan, küçüklerini seven, büyüklerine saygı duyan, ülkenin milli, manevi, insani, ahlaki, vicdani değerleriyle donanmış, çağdaş dünyanın bilim ve teknolojisi için ne gerekiyorsa çaba sarf eden ve azimle çalışan çocuklara ihtiyacımız var." diye konuştu.

İkinci dönemin 14 Haziran'da sona ereceğini belirten Yentür, öğrencilere başarılar diledi.

Törende konuşmaların ardından İstiklal Marşı'nı okuyan öğrenciler, daha sonra sınıflarına girdi.

