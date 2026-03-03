İSTANBUL 11°C / 4°C
3 Mart 2026 Salı
  • Güncel
  İstanbul'da öğretmene kanlı saldırı: Yayın yasağı getirildi
İstanbul'da öğretmene kanlı saldırı: Yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı getirildiğini bildirdi.

AA3 Mart 2026 Salı 12:23 - Güncelleme:
RTÜK'ün NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğinin 2026/1970 sayılı kararı doğrultusunda, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde meydana gelen olay hakkında yayın yasağı kararı verilmiştir. 6112 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde yayıncı kuruluşların söz konusu mahkeme kararına hassasiyetle riayet etmeleri önemle hatırlatılır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

