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İstanbul'da okul çevrelerinde uyuşturucu satan çeteye operasyon:21 gözaltı

İstanbul'da okul çevrelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan suç örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alınırken, okul önlerinde satılmak üzere paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş onlarca kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon anları kameralara yansıdı.

DHA19 Şubat 2020 Çarşamba12:38 - Güncelleme: 19 Şubat 2020 Çarşamba 12:38

İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Fındıklı Mahallesi ve Ataşehir Kayışdağı ile İnönü Mahallelerinde bulunan okulların çevrelerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Okulların çevresinde uyuşturucu satışı yapan şüphelileri belirleyen ekipler, 14 Şubatta 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda çete lideri Ö.Ş.(37) ile 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda ise 8 kilo 174 gram hint keneviri, 250 gram kokain maddesi, uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı düşünülen 50 bin lira, 600 dolar ve 450 avro ele geçirildi.

VİLLAYA BASKIN

Soruşturmayı derinleştiren İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, operasyon düzenlenen suç çetesinin Kadıköy, Üsküdar, Beykoz ve Sancaktepe'de de uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi. Şüphelilerin Beykoz'da kiralıkları bir villada da uyuşturucu üretimi yaptıkları öğrenildi. Bunun üzerine ekipler, 15 ve 17 Şubatta 6 adrese daha operasyon düzenledi. Yapılan baskında çete lideri yardımcısı ve çete üyesi olduğu belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda 3 kilo 117 gram marihuana ve skunk maddesi, 10 uyuşturucu hap, 4 hassas terazi, uyuşturucu madde paketlemede kullanılan çok sayıda materyal ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 32 bin 465 lira para ele geçirildi. Yakalanan şüpheliler İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından adliyeye sevk edildi. Yakalanan 21 şüpheliden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, örgüt lideri Ö.Ş. ve 16 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan baskın yapılan adreslerde uyuşturucu maddelerin bulunması polis kameralarına yansıdı.

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