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  • İstanbul'da önce otobüse sonra bariyerlere çaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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İstanbul'da önce otobüse sonra bariyerlere çaptı: 1 ölü, 4 yaralı

İstanbul'da otomobilin otobüse ve refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA11 Mayıs 2025 Pazar 09:30 - Güncelleme:
İstanbul'da önce otobüse sonra bariyerlere çaptı: 1 ölü, 4 yaralı
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D-100 kara yolunun Kartal istikametinde seyir halinde bulunan Emrah D. idaresindeki 41 H 5426 plakalı otomobil, Tuzla mevkisinde aynı yöne giden otobüse arkadan çarptı.

Savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarparak devrildi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 4 KİŞİ YARALANDI

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı otomobilden çıkartılan Ayşe D, sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Yaralanan otomobil sürücüsü Emrah D. ile aynı araçtaki 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından trafiğe açıldı.

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