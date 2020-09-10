İSTANBUL 27°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Eylül 2020 Perşembe / 22 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4292
  • EURO
    8,845
  • ALTIN
    468.633
  • BIST100
    1101.6
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İstanbul'da operasyon: 6 piton yılanı ele geçirildi
Güncel

İstanbul'da operasyon: 6 piton yılanı ele geçirildi

İstanbul Başakşehir'de beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi.

DHA10 Eylül 2020 Perşembe 17:10 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 17:10
ABONE OL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada Başakşehir'de, 2 kişinin sosyal medya üzerinden nesli tehlike altında olan yabani hayvan satışı yaptığını ve bu hayvanları evlerinde beslediklerini tespit etti. Polis ekiplerinin, eve yaptıkları operasyonda 1 adet 4 metre 17 santimetre, 1 adet 3 metre, 1 adet 1 metre, 3 adet 50 santimetre uzunluğunda 6 adet piton yılanını ele geçirildi. Muhafaza altına alınan yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Evlerinde "CITES" (Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme) ihlali yapan 2 kişiye, "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.