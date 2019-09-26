25°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6808
  • 6,2206
  • 275.275
  • 102843
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da operasyon: 703 parça tarihi eser kurtarıldı

İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 703 parça tarihi eser kurtarıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, bir suç örgütünün çok sayıda tarihi eseri, yurt dışına kaçıracağı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmalarının ardından 19 - 25 Eylül tarihleri arasında Beyoğlu, Beykoz, Fatih ve Ümraniye'de düzenlenen 3 ayrı operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 695'i sikke 703 parça tarihi eser ele geçirildi.

Eserler arasında, Amisos definesi olarak adlandırılan sikkelerin bulunduğu belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Rus ordusu modernize edilen seyir füzesini test etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Silivri açıklarında yeni deprem

Silivri açıklarında yeni deprem

Evde konserve yapanlar dikkat! Büyük tehlike

Evde konserve yapanlar dikkat! Büyük tehlike

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao paniği! Terim'den iki oyuncuya uyarı geldi

Galatasaray'da Luyindama ve Marcao paniği! Terim'den iki oyuncuya uyarı geldi

Benzine indirim geliyor

Benzine indirim geliyor

57 günlük takiple vuruldu

57 günlük takiple vuruldu

5 milyonluk vurgun! Altına bakın ne karıştırmışlar

5 milyonluk vurgun! Altına bakın ne karıştırmışlar

ABD'li bakandan önemli 'Türkiye' açıklaması: Çok istekliyiz

ABD'li bakandan önemli 'Türkiye' açıklaması: Çok istekliyiz

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle

Türkiye, Pakistan ve Malezya'dan İslam düşmanlığına karşı yeni hamle
 

POPÜLER HABERLER

ATMACA füzesinden tam isabet

ATMACA füzesinden tam isabet

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

100 bin liraya bile satmadı! Baba yadigarına gözü gibi bakıyor

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Diriliş'in yapımcısından yeni proje! 'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' yakında vizyonda

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

Kimse 'dur' diyemiyor... Ormanı kuruttular!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA