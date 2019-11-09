23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,765
  • 6,3579
  • 271.03
  • 103153
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

İstanbul'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

İstanbul Esenyurt'ta, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Maksat Hudaynazarov yönetimindeki 34 ZU 2048 plakalı hafif ticari araç, Firuzköy Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen Ali Çalpar idaresindeki 34 LC 8167 plakalı otomobile çarptı.

Kazada yaralanan Çalpar ile hamile eşi ve diğer araçta bulunan ismi henüz öğrenilemeyen bir kadın, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Çalpar çiftinin 1 yaşındaki çocukları ise kazada yara almadı.

Hudaynazarov'un alkollü olduğu, aşırı hız yaptıktan sonra refuje ve ardından Çalpar'ın kullandığı araca çarptığı iddia edildi. Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kazanın görgü tanıklarından İlhan Adım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hafif ticari aracın aşırı hızlı seyrettiğini, önündeki araca çarpmamak için refüje doğru gittiğini ve orayı aşarak otomobile çarptığını söyledi.

O soruya Başkan Erdoğan´dan gülümseten yanıt: Onlar buraya uğramazlar

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Boron piyasayı sildi süpürdü

Boron piyasayı sildi süpürdü

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Devlet 1.3 milyon kişiye iş buldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu

Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

Elektronik sigara rahatsızlıklarının sebebi bulundu

Kraliçe kürkü bıraktı 

Kraliçe kürkü bıraktı 

Reyhan öğretmen Kayser’e ışık oldu

Reyhan öğretmen Kayser’e ışık oldu

Kast dışı izdivaç vahşeti

Kast dışı izdivaç vahşeti

Yollarda liderliği dizel araçlar aldı

Yollarda liderliği dizel araçlar aldı
 

POPÜLER HABERLER

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

Beşiktaş’ta otobüsün durağa daldığı dehşet anların görüntüleri ortaya çıktı

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

İşte UEFA kulüpler sıralaması (8 Kasım 2019)

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Rusya ile 3. kara devriyesi başladı

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

Antalya'da korkutan görüntü! Saniyeler içinde paramparça ettiler

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA