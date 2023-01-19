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İstanbul'da otomobile silahlı saldırı

İstanbul Ataşehir'de seyir halindeki bir otomobile silahlı saldırı gerçekleştirildi.

AA19 Ocak 2023 Perşembe 07:22 - Güncelleme:
İstanbul'da otomobile silahlı saldırı
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Alınan bilgiye göre, İçerenköy Mahallesi Balin Sokak'ta ilerleyen 34 ECZ 546 plakalı otomobile, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Sürücünün saldırıdan kaçmak için geri manevra yapması sonucu otomobil, elektrik direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, saldırıya uğrayan otomobilde çok sayıda mermi izi bulunurken, park halinde bulunan başka bir otomobile de kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırıya uğrayan otomobilde bulunan 3 kişi, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götrüldü.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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