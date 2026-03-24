İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Mart 2026 Salı / 6 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  DOLAR
    44,3482
  EURO
    51,4661
  ALTIN
    6274.97
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
İstanbul'da otopark tartışmasında 1 kişi hayatını kaybetti

Pendik'te aynı binada oturan ve otopark tartışmasında birbirine tabancayla ateş eden 2 kişiden biri öldü, diğeri yaralandı.

AA24 Mart 2026 Salı 21:05 - Güncelleme:
ABONE OL

Bahçelievler Mahallesi Mutluluk Sokak'ta aynı binada oturan Hüseyin T. (44) ile Seyfettin B. (41) arasında otopark meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Hüseyin T. yanında bulundurduğu ruhsatsız tabancasıyla, Seyfettin B. de ruhsatlı tabancasıyla birbirlerine ateş etti.

Hüseyin T. ağır, Seyfettin B. ise hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüseyin T. hayatını kaybetti.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.