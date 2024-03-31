İSTANBUL 25°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Mart 2024 Pazar / 20 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4113
  • EURO
    35,1999
  • ALTIN
    2327.74
  • BIST100
    9142.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da oy verme işlemi başladı

İstanbul'da büyükşehir, ilçe belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ile muhtarların belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy verme işlemi başladı. Seçmenler erken saatlerde okullara gelerek oy kullanmaya başladı. Kentte bu seçimde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi sandığa gidecek.

DHA31 Mart 2024 Pazar 08:24 - Güncelleme:
İstanbul'da oy verme işlemi başladı
ABONE OL

İstanbul'da seçmenler oy verme işleminin başlaması ile sandık başına gelerek oylarını kullanmaya başladı. Esenler İbrahim Turhan Anadolu Lisesi'nde seçmenler ilk anlardan itibaren oylarını kullanmak için okullara geldi.

İSTANBUL'DA 33 BİN 228 SANDIKTA OY KULLANILACAK

İstanbul'da, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 33 bin 228 sandıkta 11 milyon 314 bin 516 kişi oy kullanacak. İstanbul'da en az seçmenin bulunduğu Adalar'da 13 bin 682 kişi oy kullanacak, en çok seçmenin yer aldığı Esenyurt'ta ise 642 bin 455 kişi sandığa gidecek. Kentin en kalabalık ilçelerinden Esenyurt ve Bağcılar'da dörder ilçe seçim kurulu görev yapacak. Bu seçimlerde, her gün binlerce kişinin adım attığı İstanbul'un en uğrak yerlerinden Fatih ilçesinin Eminönü semtindeki Sarıdemir ise kentte en az seçmenin sandığa gideceği mahalle olacak. Bu seçimde Sarıdemir Mahallesi'nde yalnızca 8 seçmen oy kullanacak.

Türkiye'de il, ilçe belediye başkanı, büyükşehir belediye başkanı, belediye meclisi üyeleri ile il genel meclisi üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerinin belirleneceği Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oy verme işlemi sabahın erken saatlerinde başladı. Seçimlerde, yaklaşık 208 bin sandıkta 61.4 milyon seçmen, yerel yöneticilerini seçmek için oy kullanacak. 1 milyon 32 bin 610 gencin ilk kez oy kullanacağı seçimlere 34 siyasi parti katılacak. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın yanı sıra il genel meclisi ve belediye meclisi üyeleri belirlenecek.

Doğu'daki 32 ilde seçim saat 07.00'de başlayıp 16.00'da sona erecek. Bunların dışında kalan illerde oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak.

  • İstanbul seçimleri
  • oy verme işlemi
  • istanbul

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.