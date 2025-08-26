İSTANBUL 29°C / 21°C
Güncel

İstanbul'da özel halk otobüsü krizi derinleşiyor: Borçları ödemeye niyetleri yok

İstanbul'da Özel Halk Otobüsü taşımacılığı yapan firmalardan Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, İBB'nin yıllardır verdiği sözleri yerine getirmediğini belirterek özel halk otobüsü işletmecilerinin ciddi ekonomik sıkıntılarla karşı karşıya kaldığını söyledi.

26 Ağustos 2025 Salı 11:04



İstanbul'da Özel Halk Otobüsü taşımacılığı yapan firmalardan Özulaş Toplutaşım Sanayi ve Ticaret AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sedat Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) 6 yıldır yerine getirmediği sözleri nedeniyle özel halk otobüsü işletmecilerinin mağdur olduğunu belirterek, "Her defasında verilen eksik, günübirlik ya da yanlış sözler esnafı oyalamaktan öteye geçmemiştir. İçeride biriken borçları ödeme niyetleri olmadığı gibi mağduriyetimizi artırmaya devam ediyorlar." dedi.

Şahin, yazılı açıklamasında, İstanbul'un, 3 bin 120 otobüsle dünyanın en büyük özel halk otobüsü işletmeciliğini barındıran şehirlerden biri olduğu belirtti.

"DERİN BİR MAĞDURİYET YAŞANIYOR"

Bu sistemin yalnızca toplu ulaşımı değil, otomotivden bankacılığa, istihdamdan vergi gelirlerine kadar geniş bir alanda ülke ekonomisine katkı sağlayan önemli bir emek ve sermaye ürünü, milli bir servet niteliğinde olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Ancak ne yazık ki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin 6 yıldır yerine getirmediği sözleri nedeniyle özel halk otobüsü işletmecileri derin bir mağduriyet yaşamaktadır. Her defasında verilen eksik, günübirlik ya da yanlış sözler esnafı oyalamaktan öteye geçmemiştir. Gelinen noktada belediye yönetimi özel halk otobüslerine ödeme yapamaz hale gelmiş, esnaf ise 'Nasıl alacağız, kime başvuracağız' sorularıyla çaresiz bırakılmıştır. Emek ve sermayemiz belediye eliyle yok edilmiştir. Esnaf, kazanan değil kaybeden ve her geçen gün fakirleşen bir yapıya dönüştürülmüştür. Belediye yöneticilerinin sözleri her seferinde boşa çıkmıştır. İçeride biriken borçları ödeme niyetleri olmadığı gibi mağduriyetimizi artırmaya devam ediyorlar. Koca bir belediyenin genel sekreterinin dahi verdiği söz tutulmuyorsa biz artık kime güveneceğiz?"

Son iş bırakma eyleminde de verilen sözlerin yerine getirilmemesinin esnafın sabrını tükettiğini belirten Şahin, özel halk otobüsü işletmecilerinin, binlerce emekçinin ve ailelerinin geleceğini riske atan bu tabloya karşı devlet yetkililerinden ivedilikle çözüm beklediğini kaydetti.

