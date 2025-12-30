İSTANBUL 14°C / 3°C
Güncel

İstanbul'da panik anları: Gemi iskeleye metreler kala durdu

İstanbul Beşiktaş açıklarında makine arızası yaşayan kuru yük gemisi, iskeleye çarpmadan son anda durabildi. Geminin üzerlerine doğru geldiğini görünce kaçtıklarını söyleyen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

30 Aralık 2025 Salı 10:36
İstanbul'da panik anları: Gemi iskeleye metreler kala durdu
ABONE OL

İstanbul Beşiktaş açıklarında makina arızası nedeniyle sürüklenen kuru yük gemisi, iskeleye çarpmadan son anda durdu. İskelede büyük bir panik yaşanırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Geminin üzerlerine doğru geldiğini görünce kaçtıklarını söyleyen vatandaşlar, "Neredeyse iskeleye çarpıyordu, büyük bir felaket olabilirdi. Millet çok korktu" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay saat 07.50 sıralarından Beşiktaş açıklarında meydana geldi. Liberya bayraklı EGE-M isimli kuru yük gemisi makine arazı ve fırtına nedeniyle sürüklenmeye başladı. Geminin kıyıya doğru sürüklendiğini gören vatandaşlar büyük bir panik yaşadı. Beşiktaş İskelesi'nde bulunan vatandaşlar panikle kaçtı. 190 metre uzunluğunda, 33 metre genişliğindeki kuru yük gemisi iskeleye ramak kala son anda durdu. Ardından gemi iskeleden yavaş yavaş uzaklaşmaya başladı. Hatay'a gideceği öğrenilen geminin Yenikapı açıklarında demirliği öğrenildi. Öte yandan bölgede yaşanan panik anları ise kameraya yansıdı.

"ÇARPMASINA 3-5 METRE KALMIŞTI, BÜYÜK BİR FELAKET OLABİLİRDİ"

Yılmaz Aslan, "Önce yolcu gemisi sandık. Herkes koşuyor. Yan tarafından bağırdılar. Gemi süratli bir şekilde geliyordu. Çarpmasına 3-5 metre kalmıştı. Birden yavaşladı. Motor durdu. Sonra geri geri gitti. Panik oldu. Elektriği kestiler. Meydanı boşalttılar. İnsanlar kaçıştıdlar. Geminin içinden insanlar çıktı sağa sola koştular. Durumu toplayınca normale döndü. Büyük bir felaket olabilirdi" dedi.

Orhan Karaytu ise, "Yük gemisi sürüklendi. Biz burada çalışıyorduk. Bir baktık gemi üzerimize geliyor, tezgahı bırakıp kaçtık. Ardından durdu. Sonra çalışıp gitti. Büyük bir tehlike yaşandı. Neredeyse iskeleye çarpıyordu. Millet çok korktu. İskelede boşaltıldı" diye konuştu.

