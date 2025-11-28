Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo, Ankara'daki temaslarının ardından dün akşam saatlerinde İstanbul'a geldi.

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları kapsamındaki ilk durağı Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali oldu. Papa'nın gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Papa 14. Leo'yu görmek isteyen vatandaşlar ise sabah saatlerinden itibaren katedral önünde beklemeye başladı. Papa 14. Leo, din adamlarıyla buluşmak üzere katedrale geldi. Çiçeklerle karşılanan Papa, onu takip edenlere el sallayarak içeri girdi.