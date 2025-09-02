İstanbul'da park halindeki araçlar yandı

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde kısa bir süre önce park edilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şehir dışından akrabalarını ziyarete gelen aile, yangını görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dakikalar içinde alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yoldayken araçtan duman geldiğini fark ettiğini belirten Deniz Nur Çelik, 'Arabanın içinde zaten benzin kokusu vardı. Ben söyledim arkadaşıma ama hiç umursamadı. Hiç durmadan geldik. Koltuğun altından hafif bir duman gelmeye başladı. O duman kayboldu. Buraya geldik park ettik. Valizleri aldık, içeri geçtik, 5 dakika geçmedi camdan baktım araç yanıyor, koşa koşa aşağıya indik" dedi.

ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan inşaatta yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler önce otluk alanı, ardından uzun süredir park halinde bulunan kamyonu sardı.

Kamyonun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.