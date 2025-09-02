İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Eylül 2025 Salı / 10 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1483
  • EURO
    48,0739
  • ALTIN
    4644.72
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

İstanbul'da park halindeki araçlar yandı

İstanbul Avcılar'da park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Ataşehir'de ise otluk alanda çıkan yangın, park halindeki kamyona sıçradı. Alevlere teslim olan kamyon itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, araç hurdaya döndü.

İHA2 Eylül 2025 Salı 17:05 - Güncelleme:
İstanbul'da park halindeki araçlar yandı
ABONE OL

Avcılar ilçesi Ambarlı Mahallesi'nde kısa bir süre önce park edilen otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Şehir dışından akrabalarını ziyarete gelen aile, yangını görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Dakikalar içinde alev topuna dönen araç, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle çevreye sıçramadan söndürüldü. Yangında yaralanan olmazken otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yoldayken araçtan duman geldiğini fark ettiğini belirten Deniz Nur Çelik, 'Arabanın içinde zaten benzin kokusu vardı. Ben söyledim arkadaşıma ama hiç umursamadı. Hiç durmadan geldik. Koltuğun altından hafif bir duman gelmeye başladı. O duman kayboldu. Buraya geldik park ettik. Valizleri aldık, içeri geçtik, 5 dakika geçmedi camdan baktım araç yanıyor, koşa koşa aşağıya indik" dedi.

ATAŞEHİR'DE PARK HALİNDEKİ KAMYON ALEV ALEV YANDI

Yangın, saat 16.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi 28. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, otluk alanın yanında bulunan inşaatta yapılan kaynak sırasında sıçrayan kıvılcımlar yangına neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler önce otluk alanı, ardından uzun süredir park halinde bulunan kamyonu sardı.

Kamyonun alevlere teslim olduğunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Kamyon ise kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.