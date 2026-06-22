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  • İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik ilerlemedi, metrobüs durakları doldu taştı
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İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik ilerlemedi, metrobüs durakları doldu taştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

AA22 Haziran 2026 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
İstanbul'da pazartesi çilesi: Trafik ilerlemedi, metrobüs durakları doldu taştı
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Anadolu Yakası'nda, D-100 kara yolunda Kartal'da başlayan yoğunluk Avrasya Tüneli girişine kadar ulaşıyor.

TEM Otoyolu'nda, Sancaktepe ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arasında sürücüler araçlarıyla trafikte ağır seyrediyor.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü istikametindeki trafik yoğunluğu Ümraniye'den köprü girişine kadar uzanıyor.

Şile Otoyolu'nda, Altunizade ile Ümraniye arasında yer yer yoğunluk görülüyor.

METROBÜS DURAKLARINDA YOĞUNLUK

Avrupa Yakası'nda ise D-100 kara yolu Ankara istikametinde Beylikdüzü ve Bakırköy ile Zetinburnu ve Beyoğlu arasında, Edirne istikametinde de Beylikdüzü mevkisinde araçlar yavaş ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Esenler ile Bayrampaşa, Gaziosmanpaşa ile Seyrantepe arasında araçlar güçlükle seyrediyor.

Öte yandan, sabah saatlerinde işe ve okula giden yolcular, tramvay, metro, otobüs ve metrobüs duraklarında yoğunluk oluşturdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cep Trafik Haritası'na göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 67'ye kadar çıktı.

  • İstanbul trafik
  • sabah yoğunluğu
  • ulaşım kalabalık

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