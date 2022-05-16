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İstanbul'da pazartesi trafiği

İstanbul'da haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı.

AA16 Mayıs 2022 Pazartesi 09:22 - Güncelleme:
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Anadolu ve Avrupa yakalarında TEM otoyolu ve D-100 kara yolunda bazı noktalarda trafik ağır ilerliyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerle yoğunluk oluştu.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Avcılar, Küçükçekmece, Şirinevler, Merter mevkilerinde Ankara istikametinde yoğunluk gözlenirken, TEM otoyolu Kağıthane mevkisi ve Okmeydanı bağlantı yolunda trafik yavaş seyrediyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre, saat 09.00'da kentteki trafik yoğunluğu yüzde 60'a ulaştı.

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