  İstanbul'da pazartesi trafiği: Yollar kilitlendi, yoğunluk yüzde 71'e çıktı
Güncel

İstanbul'da pazartesi trafiği: Yollar kilitlendi, yoğunluk yüzde 71'e çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü ana arter, cadde ve ara yollardaki trafik yoğunluğu ulaşımda aksamalara neden oldu.

AA20 Ekim 2025 Pazartesi 09:24
İstanbul'da pazartesi trafiği: Yollar kilitlendi, yoğunluk yüzde 71'e çıktı
Kentte sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan trafik yoğunluğu Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

İki yaka arasında ulaşımı sağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile buralara bağlanan yollarda araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Ankara istikametinde Avcılar, Küçükçekmece, Bakırköy, Cevizlibağ, Haliç Köprüsü ve Mecidiyeköy ile TEM Otoyolu'nda Mahmutbey Gişeleri, Hasdal ve Seyrantepe'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

ANADOLU YAKASI'NDA TRAFİK YOĞUNLUĞU

Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolunun Edirne istikametinde Kartal'dan Avrasya Tüneli'nin girişine kadar araçlar güçlükle ilerliyor.

Avrupa Yakası'na geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu Uzunçayır'dan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Kozyatağı'ndan başlıyor.

ÜSKÜDAR YÖNÜNDE UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTU

TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafikteki yoğunluk Sultanbeyli'den Ataşehir'e kadar uzanırken, Ankara yönünde ise Ataşehir, Samandıra, Sultanbeyli ve Tuzla mevkilerinde araçlar güçlükle seyrediyor.

Paşalimanı Caddesi'ndeki trafik kazasının ardından yolun kapanması nedeniyle Üsküdar yönünde uzun araç kuyrukları oluştu.

TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 71'E KADAR ÇIKTI

Sabah saatlerinde iş ve okullarına gitmek isteyen vatandaşlar, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu ile Altunizade'de, aktarım merkezleri başta olmak üzere metrobüs, otobüs, metro ve tramvay istasyonlarında yoğunluk oluşturdu.

İBB CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 71'e kadar çıktı. Yoğunluk, Avrupa Yakası'nda yüzde 65'e, Anadolu Yakası'nda ise yüzde 83'e kadar ulaştı.

