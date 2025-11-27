İSTANBUL 22°C / 12°C
Güncel

İstanbul'da pes dedirten olay! Gerçek yıkımdan sonra ortaya çıktı

Bahçelievler'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkımı yapılan binanın bitişiğindeki 38 yıllık apartmanın bir cephesinde duvar olmadığı ortaya çıktı.

27 Kasım 2025 Perşembe 17:15
İstanbul'da pes dedirten olay! Gerçek yıkımdan sonra ortaya çıktı
Şirinevler Mahallesi'ndeki 5 katlı bina, dün kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Yıkım sonrası bitişikte bulunan 38 yıllık binanın bir cephesine duvar örülmediği anlaşıldı.

Binanın banyo, yatak odası ve oturma odalarının açıkta kalması üzerine bazı bina sakinleri, muşambayla buraları kapatarak önlem almaya çalıştı.

İhbar üzerine binaya gelen Bahçelievler Belediyesi zabıta ekipleri, duvar örülmediği ortaya çıkan binada inceleme yaptı.

"BİZİM APARTMANIMIZIN MÜTEAHHİTİ SUÇLU"

Bina sakinlerinden Yeter Çelik, yaptığı açıklamada, 2 gün süren yıkımla birlikte duvarlarının olmadığını öğrendiklerini ve büyük şaşkınlık yaşadıklarını belirterek, "İşten gelene kadar benim katım yıkılmıştı zaten. İnşaat firması, kendilerinin suçu olmadığını binaya duvar örülmediğini söyledi. Bizim apartmanımızın müteahhiti suçlu. Gelsin ödesin masrafı." ifadelerini kullandı.

Yıkımı yapan firmanın, bina sakinlerince temin edilecek malzemeyle apartmanın açık kalan cephesine duvar öreceği öğrenildi.

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

