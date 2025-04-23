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İstanbul'da peş peşe deprem... Başkan Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor

'TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki depremlerle ilgili 'AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD başkanımız ve İstanbul Valimizden güncel bilgileri aldım. Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor' dedi.

HABER MERKEZİ23 Nisan 2025 Çarşamba 15:14 - Güncelleme:
İstanbul'da peş peşe deprem... Başkan Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Kısa bir süre önce İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

* AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz.

* Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.

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