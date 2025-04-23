İstanbul'da peş peşe deprem... Başkan Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

* Kısa bir süre önce İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.

* AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz.

* Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.