İstanbul'da peş peşe deprem... Başkan Erdoğan: Şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen "TRT 47. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği"nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;
* Kısa bir süre önce İstanbul'da 6.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum.
* AFAD ve Sağlık Bakanlığımız, devletimizin tüm birimleri teyakkuz halinde, arama tarama çalışmaları hassasiyetle devam ediyor. Süreci çok yakından takip ediyoruz.
* Bakan arkadaşlarımızın yanı sıra AFAD Başkanımız ve İstanbul Valimizden en güncel bilgileri aldım. Elhamdülillah şimdilik sıkıntılı bir durum görünmüyor.